詐團利用外籍船員申辦的易付卡犯案 冒辦卡通訊業者GG！

2019-06-12 10:55

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄警方偵辦一起詐欺案，發現涉案嫌犯使用外籍船員申辦的「易付卡」撥打詐欺電話犯案，將涉嫌冒用外籍船員證件、簽名申辦易付卡轉賣的劉姓通訊行業者依偽造文書、詐欺幫助犯等罪嫌送辦，高雄地院一審將劉男判刑1年，如易科罰金36萬元。另上游陳姓業者雖辯稱無從查證申辦資料真偽，也被判刑5月，如易科罰金15萬元。可上訴。

據了解，林園警分局2016年偵辦詐欺集團案，發現部分詐欺電話是用外籍船員申辦的行動電話易付卡撥打，但相關外籍船員早已離境，懷疑有不肖通訊行業者涉嫌冒用外籍船員的證件、簽名冒辦易付卡轉售給詐欺集團使用，報請檢方指揮擴大偵辦，最後將涉嫌的劉姓與其上游陳姓等通訊行業者等一併依偽造文書、詐欺幫助犯等罪嫌起訴。

高雄地院一審最近宣判，涉案劉姓通訊行業者被判應執行1年，如易科罰金36萬元。另陳姓業者雖辯稱「無從查證申辦資料真偽」，仍被判刑5月，如易科罰金15萬元。可上訴。

判決指出，涉案的劉姓通訊行業者出入港區，每月代辦的外籍船員易付卡高達數十張，陳姓通訊行則是其上游業者。

儘管劉男經手、流入詐欺集團的易付卡僅3張，他雖否認以代辦外籍船員行動電話易付卡時取得的外籍船員護照、船員臨時停留許可證等影本，冒簽外籍船員簽名申辦易付卡，轉賣給詐欺集團。同案被告陳姓通訊行業者也表示，劉男代辦的外籍船員易付卡量太大，無法一一查核證件真偽。但2人一審仍遭法院分別判處1年、4月有期徒刑，得易科罰金。

其中，劉男經手的易付卡，流入詐欺集團雖僅3張，且每張易付卡只獲得電信公司89元微薄佣金，但卻付出如此慘痛代價，值得通訊行業者注意。

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