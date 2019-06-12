按摩店老闆娘瞎搞雷射儀器 掃到女客左眼慘了.....

2019-06-12 08:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市經營按摩養生館的陳姓女子，想買「美白機」賺美容的錢，業務員推銷名為「白瓷淨膚」的機器時，來按摩的楊姓女子見到，請陳女幫她把手臂胎斑去除，卻沒想到國中畢業的陳女不諳操作，也不知安全措施，不慎把「激光雷射」打入楊女左眼，衍生「視網膜出血、黃斑部水腫」傷害，此「白瓷淨膚」機器是雷射儀器，屬於第二等級醫療器材，只有醫師才能操作，法院依違反醫師法判處陳女徒刑10月。

判決書指出，有賭博與偽造文書等前科的陳女，上網預約買「美白機」，身分不詳的業務員，於2016年1月13日帶著名為「白瓷淨膚」的「美白機」，到按摩養生館推銷時，剛好楊女來按摩，詢問陳女是否能除去右手臂胎斑，陳女遂請楊女仰躺在美容床上，沒有戴眼罩或覆蓋棉布，除斑時機器過熱，陳女調整時，光線掃過楊女的左眼，當時無特殊異狀，翌日睡醒左眼卻一片漆黑，醫師診斷為視網膜出血、黃斑部血腫。

事後衛生局派員稽查，這台品牌不詳的機器已不見，只剩一份「操作技巧及操作手法」文件，食品藥物管理署依文件研判，此機器是波長532/1064nm的雷射，用於治療刺青與良性色素斑病變（俗稱洗紋身、洗胎記），屬於第二等級醫療器材。

陳女否認操作雷射儀器，也否認雷射光掃到楊女左眼，她辯稱楊女當時無異狀，事後卻說眼睛受傷索賠，此事與她無關，她沒有買這台機器，業務員拿走機器時，也沒留姓名電話。

楊女提出兩人LINE對話紀錄，陳女得知楊女左眼損傷後，答覆「真的很抱歉！會影響視力嗎？」、「SORRY！我不知道這麼嚴重！」台中高分院據此認定，楊女左眼「視網膜出血、黃斑部水腫」，是陳女操作雷射所傷，此雷射機器必須由醫師操作，陳女並無醫師資格，依醫師法判刑10月，可上訴最高法院。

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