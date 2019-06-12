「妳還有肚裡的孩子！」警柔情攻勢阻孕婦尋短挽兩命

2019-06-12 08:26

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市六分局警方近日清晨接獲報案指24歲的羅姓孕婦在南區「安工4號橋」大排水溝旁企圖尋短，員警到場發現羅女懷有5個月身孕，無法以強制力排除，只能好言相勸，員警說了1句「妳肚子裡還有孩子」，才讓孕婦放棄尋短念頭，救回兩條性命。

南市警六分局金華派出所員警許建政、林于翔、周欣宏3人接獲報案指有1名女性在安工4號橋旁意圖尋短，3名員警立即趕往救助，上午9點多發現懷有身孕的羅女坐在大排水溝岸旁，情緒激動，甚至作勢要跳下水，一度嚇壞現場所有人。

警方考量羅女懷有身孕，顧及胎兒安全，不敢以強制力制止，只能跨越欄杆坐在岸邊陪著羅女不斷以言語勸導、安撫情緒，傾聽羅女心聲。羅女抱怨：「自己已經一無所有了，卻沒有人在乎我！」警方安慰說：「至少妳還懷有孩子」，腹中小孩也期待有健康美滿的家庭陪他快樂長大。員警耐心傾聽羅女訴苦近1小時後，羅女才放棄尋短念頭，讓警方送她回家。

警方陪羅女回家後也嘗試與其家人溝通，並分享員警自身經驗，警方告訴羅女家人說「女方嫁人結婚後，要設法融入男方家庭這全新的環境，本屬不易，男方應多予以包容、體諒，尤其在女性妊娠期間，情緒起伏更加明顯，需要家人多支持、有同理心，以免造成憾事」。

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