打羽毛球K中眼睛 找律師告球友求償百萬

2019-06-11 18:58

〔記者王定傳／新北報導〕2017年間，吳姓民眾打羽球時遭羽球「K」中眼睛，事後找了律師，以受有視網膜剝離傷害，向葉姓球友求償155萬餘元，新北地院法官審理認為，羽球運動者既無法完全避免偶爾遭球擊中，自應承擔此固有風險，且葉男並無違反運動規則或魯莽行為，亦無過失，判決敗訴。

吳某提訴主張，打羽球時，本應注意對手走位，隨時注意前方狀況，以避免揮球傷及他人，而葉某當時就站在對面，視線狀況良好，卻疏未注意，趨往前方揮拍擊球，導致他左眼視網膜剝離，經治療後，視力仍大不如前，求償醫療、看護、交通費、工作損失、精神慰撫金等合計155萬餘元。

被告的葉男反駁，當時吳某接球不慎，才會被羽球擊中眼睛，且運動多半有可容許的風險，在容許風險範圍內，只要不違反規則，應可免除過失責任。

判決書指出，運動比日常生活一般活動有較高的風險性，參與者可預期必附隨有一定程度不可避免的風險，其參與運動，應認對運動固有風險範圍內的行為，已（默示）同意放棄賠償請求權，僅得就他人超出運動通常範疇的故意或魯莽行為所致傷害，請求損害賠償；而羽球運動者既無法完全避免自己偶遭羽球擊中身體，自應承擔此固有風險。

判決書還指，葉某並未違反羽球運動規則，且他把羽球擊向對面，是羽球運動過程必然舉動，難認有超出羽球運動通常範疇魯莽行為；況且，事故過程僅數秒，當事人思考判斷及身體反應時間極短暫，也難以在事後，以運動慢速度重播方式認定葉某是否有注意對方動態、回擊後羽球是否會擊中身體較為脆弱部位等，難認有何過失可言。

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