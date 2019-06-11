連破大案剽悍警獲刑事績優楷模 最怕女兒發脾氣

2019-06-11 17:11

［記者許倬勛／桃園報導］桃市龍潭警分局偵查隊小隊長鄒明賢，23年從警生涯偵破多起毒品工廠、兇殺案，榮獲今年刑事楷模績優員警，8年前鄒明賢為圍捕持槍兇徒，對方連開10多槍，子彈從他身旁劃過、距離不到30公分，與死神擦身而過，迄今難忘。他笑說，龍潭虎穴、大風大浪都見過，最怕的是「讓女兒不開心」。

鄒明賢是在地龍潭人，自小個性活潑愛玩，中壢高商畢業後，不愛念書的他決定報考警察專科學校，畢業後分發台北縣中和警分局員山派出所擔任警員，並於2000年起在平鎮分局擔任幹探，4年前升任小隊長，2016年於龍潭分局擔任小隊長迄今，是同事眼中的「好兄弟」，辦案時則嚴肅認真。

回想起從警印象最深刻的案子，鄒明賢說，8年前1名歹徒因交易毒品與買家起衝突，竟憤而開槍射殺對方，兇嫌畏罪逃竄苗栗地區，他隨隊南下追捕，對方竟駕車衝撞警車，還連開10多槍示威，子彈從他左方不到30公分劃過，當下還以為自己「死定了」，但為了家庭、小孩，還是得硬著頭皮完成任務。

外表粗曠鄒明賢自認膽子大，深入過龍潭虎穴、屢與窮兇罪犯交手，但想起今年15歲、就讀國三的女兒發起脾氣來，他笑說：「可真是要我老命！」話語間盡顯溺愛，鄒明賢說，家庭是他的工作能量來源，回到家就像充飽電，當刑警打擊犯罪很剽悍，對家人要很溫柔。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法