「保時捷姐」遇中國牛郎騙財騙色 泣訴損失60萬元還被打

2019-06-11 16:16

〔記者黃捷／台北報導〕陳姓女子駕駛保時捷跑車在北宜公路翻車，不久後又再砸錢買輛新的保時捷，出手闊氣因而爆紅，被外界稱為「保時捷姐」，她今天突然現身台北地檢署，控訴她日前在中國被牛郎騙財騙色，損失5、60萬元，還被踹到瘀青，因此想向檢方提告。

陳女今天下午2點半抵達北檢，她擔心自己面容曝光，不僅戴口罩、用浴巾包住整個頭，還頻頻要求記者不要拍她的鞋子和腿，並要幫忙變聲，喬了10幾分鐘後，才終於願意受訪。

陳女表示，她今年4月底到中國上海，透過手機通訊軟體認識1名中國男子，第一次去找他時，兩人相談甚歡，讓她有戀愛的感覺，未料第二次碰面時，男子就擅自拿她手機查看，發現她的一些匯款紀錄，就得知她好像很有錢。

陳女說，男子先是藉口爸爸坐牢，需要請律師，開口就要2萬元人民幣，後來又說工作不順利，不給錢兩人就沒辦法生活下去，有時候出去逛街，也是要她買10幾萬的黃金項鍊，或是稱要考駕照，需要一些費用，還說「不給錢就是不愛我」，讓她哭得很傷心，她逼不得已才會給錢。

陳女哭訴，男子有一次到飯店找她要錢，她傷心的問「這是真愛嗎？」兩人因此吵架，男子竟把她壓到床上打耳光、掐脖子，某次吵架還狠踹她，害她隔天起床大瘀青，但她的台胞證不見，不知道怎麼報案，也不敢跟別人講。

陳女說，男子有一次問她：「我可不可以出去陪女生睡覺換錢？」她才驚覺男子根本是牛郎，直到前幾天她回到台灣，已經被騙了5、60萬元，無奈之下只好向檢方提告。

今年1月10日下午，陳女駕駛保時捷Cayman 987跑車在北宜公路26.6K處翻車，所幸陳女與車上友人僅受輕傷，但跑車幾乎全毀，她出院後立刻又拿現金買了另輛保時捷Boxster；陳女當時受訪表示，她會在住家附近送便當給街友，每個月還會選一天到其他縣市發放便當，已持續3年，也許因為積陰德，才讓她大難不死。

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