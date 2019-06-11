台北看守所遷建 矯正署︰預計要14～16年

2019-06-11 16:29

〔記者邱書昱／新北報導〕台北看守所、新北地方法院及新北地方檢察署研議將搬遷至土城彈藥庫新闢的司法園區，立法委員吳琪銘與周春米與地方市議員今天邀請法務部會勘。矯正署指出，若順利整地完成，預計搬遷期程約14到16年，另外，園區內規劃的台北看守所位置，地勢高低起伏大，對此，法務部矯正署組長蘇坤銘表示，會與新北市政府協調或「以地易地」方式，找出適當的位置。

土城彈藥庫在2006年時，由擔任行政院長的蘇貞昌下令搬遷，解除周邊禁建的限制，新北市政府城鄉發展局規劃彈藥庫內「擴大土城都市計畫」，當中劃設司法園區約24.34公頃，包含台北看守所15.38公頃、新北地方法院5.32公頃及新北地院檢察署3.65公頃。

蘇坤銘指出，台北看守所人數壅擠，核定收容人數為2134人，但實際為3000人左右，超收率達40％，不過「司法園區」內的台北看收所用地，地勢不規則、高低起伏大，需要由新北市府協助處理，也會考慮「以地易地」方式進行，將現在北所的用地與國防部更換。

矯正署表示，看守所啟用達40多年，其中26棟建築物為達耐震標準，加上周遭興建大樓林立，容易俯視看守所內的狀況，影響戒護的安全，但是司法園區目前所需的購地費用和興建成本粗估要250億元，數目龐大，因此希望能與新北市府「以地易地」方式，減輕部分負擔。

矯正署補充，目前新北市府仍須辦理區段徵收、地籍清理、第四公墓遷葬，以及後續的環境影響評估、山坡地開發許可等，預計要14到16年才能完成遷建。

吳琪銘表示，「擴大土城都市計畫」預計今年完成新北市都市委員會審議，明年送內政部核定，因此建議法務部在1個月內成立專案小組，負責遷移規劃及聯繫窗口。

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