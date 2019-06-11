誇張！想「發大財」加入投資群組 交款後成員全退光

2019-06-11 16:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕真誇張！台中市29歲的陳姓男子，今年4月初加入1個討論黃金外匯投資的LINE群組，眾多成員一致推崇葉姓「黃金外匯分析師」投資精準，成員還貼出投資獲得暴利的擷圖，佐證葉男的投資神準，陳男也心癢想「發大財」，加入了葉男成立的投資網站，還當面交款6萬元買「虛擬貨幣」，不料，交款之後，投資網站停用，LINE群組成員也全跑光（俗稱退群），氣得向警方報案，警方逮捕自稱是「專員」的陳姓車手到案，依詐欺罪偵辦中。

中市警局第三分局正義派出所調查，被騙得一愣一愣的陳男指控說，他於4月加入上述的LINE群組，很多成員推薦葉姓分析師，還不斷傳送獲利的擷圖證據，宣稱只要聽從葉男的投資建議，就可以「發大財」，他遂加入葉男成立的投資網站當會員，希望能獲得葉男「報明牌」，讓他投資賺大錢，葉男則建議他先買「虛擬貨幣」。

此「虛擬貨幣」是比特幣？還是其他虛擬貨幣？陳男也搞不清楚，但在「發大財」驅使下，他急著想投資，葉男卻說，這項投資不能轉帳，不能刷卡，必須由「專員」當面交款，雙方於4月9日約在中市南區興大路，他把6萬交給「專員」，也確認投資網站中的帳戶內，已有虛擬貨幣入帳。

事隔數天，陳男猛然想起，他如果想獲利了結，該如何取回投資本利？遂上網想登入投資網站查看，卻發現網站已經停用無法登入，更誇張的是，他透過上述LINE群組詢問原因，不料，提問之後，群組成員紛紛退群，連葉姓分析師、取款的「專員」，全都跑光光，整個群組只剩下他一人，他才驚覺受騙。

正義所調閱監視器，上月逮捕取款的「專員」，是30歲的楊姓男子，他否認自己是詐欺集團的車手，宣稱他是「虛擬貨幣商」，當天他去面交朋友介紹的投資客，至於事後退出群組，他辯稱是群組會佔據手機容量，他的手機容量不夠，不過，他對6萬元的去向交代不清，也無法解釋他取款之後，為何投資網站停用，客服的電子信箱也失效，警方依詐欺罪移送法辦，並持續追查共犯。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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