隱忍老公養小三私生2子 離婚後再告通姦已來不及

2019-06-11 15:22

〔記者林嘉東／基隆報導〕郭姓婦人105年間懷疑先生金屋藏嬌，卻睜一隻眼閉一隻眼，直到106年「小三」得知「小三」竟幫先生生了2個小孩，仍選擇隱忍未提告，直到婚姻走不下去，去年離婚後才告2人通姦、相姦罪，但為時已晚。基隆地檢署以逾告訴期，處分2人不起訴。

處分書指出，郭姓婦人與林姓男婚後育有一子；97 年間，林姓男子背著郭婦，與連姓女子交往，2人一起逛賣場，背郭姓婦人的員工發現。

郭婦獲知後質問林，林冷處理謊稱只是朋友，郭婦選擇相信先生，並未追究。

105年間，郭婦在先生帶回來的包裹發現，有一名連姓女子的連絡電話，懷疑該女子就是先生口中的友人。

郭婦去電詢問，對方辯稱，林在104年底買了一間房子養魚，林因為重聽，她只是幫林買東西。

郭婦追問連女：「為何教林養魚，若我跟林離開，你會不會嫁給林？」連女回覆：「不會」。郭的兒子獲知後，也傳簡訊給林：「這女人真的很可惡」、「把我們的錢都拿光了」、「根本就是為了爸爸的錢！」

郭婦並未進一步查證連女身分，也不追究是否就是林的外遇對象。一直到106年10月間才從兒子與先生簡訊中，得知連女竟幫先生生了2個小孩。

郭婦的兒子傳簡訊給林：「媽媽問我，那個女人是不是住在你房子裡面」、「媽媽問孩子真的是你的

嗎？」、「2個都是嗎？」、「媽媽說你一直拿錢在外面養女人，你身上沒錢一直回來要」。

郭婦看到簡訊傻眼，但仍拖至107年6月才與林離婚，並控告先生與連女通姦、相姦罪。

檢察官調查，林與連女確實生有2個兒子，分別在96年與98年，且確實有通姦事證，認定郭婦最遲應在106年10月間就知道先生與連女通姦還生下2個小孩，卻至離婚後才提告，已經超過法定6個月的告訴期間，因此處分2人不起訴。

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