桃園保大帥氣兄弟檔 哥哥李世勳獲績優街頭戰警

2019-06-11 14:01

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市警察局提前慶祝警察節，桃園市長鄭文燦頒發各領域績優警察人員及協勤民力共9項獎項、140人，其中，獲得績優街頭戰警獎的38歲保安大隊警員李世勳，從警資歷已經10年，33歲的弟弟李世安受到他的影響，6年前也報考投入警察行列，兄弟倆現在同在保大服務且編列在同一小隊，兄弟倆一起在街頭打擊犯罪，李世勳笑說：「可以發揮『兄弟同心、齊力斷金』的效力！」

李世勳大學念的是機械工程系，曾從事保險、圖書館等工作，2009年報考特考班投入警職，他說，其實他來自警察世家，受到從事刑警工作的爸爸影響，他從小就很有正義感，出社會工作一段時間後，決定跟隨爸爸腳步加入警職，在保大霹靂小組服務已經10年；小他5歲、原本學的是土木工程的弟弟李世安，則在2012年也跟著父、兄腳步踏入警界，一畢業分發就加入桃園保大，與哥哥都是「街頭戰警」。

李世勳說，警察工作有一定的風險，對於家中兩兄弟先後從警，家人確實放心不下，尤其是媽媽，以前要擔心刑警爸爸，現在還要擔心兩個兒子，但他身為哥哥，出勤時會不斷傳承自己的經驗給弟弟，前年兄弟倆一起出勤，在桃園地院周邊盤查一對兄弟檔時，對方突然無預警掏出預藏槍枝，他一拳就將對方制伏，並在車上搜出槍、毒，「兄弟檔抓兄弟檔」讓他印象深刻。

鄭文燦表示，桃園市警察編制員額5714人，實際員額4099人，截至5月底桃園市警民比1：572為六都之冠，預計從今年10月起至明年1月分階段增加926人，可望將警民比降至1：460，另外，因應高危險、高壓力的警察工作，今年1月起首創補助40歲以上警察人員健康檢查費用，將有1800人受惠，並持續增建、整建警察廳舍，爭取社會住宅轉作警職宿舍。

鄭文燦表示，警方也力挺警察執法正義，對於因公涉訟的員警，將提供最好的法律支援。

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