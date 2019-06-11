疑天雨路滑 大貨車頭騎上水泥護欄

2019-06-11 13:40

〔記者吳昇儒／基隆報導〕63歲大貨車周姓駕駛今日中午12時許，開車載著謝姓妻子從萬瑞快速道路要往瑞芳方向前進。未料，行經10.1公里處時，車子突然打滑，車頭撞上中央水泥護欄卡在上面。周男自行脫困後，撥打119求援，救護人員將手部受傷的周妻救出，詳細肇事原因，仍待警方進一步釐清。

救護人員抵達後，架梯將手部受傷的周妻救出，並送往醫院救治，幸無生命危險。周男則向警方表示，案發當時車子突然打滑失控，一時操作不慎，導致車頭撞上中央水泥護欄。

警方迅速抵達現場指揮，維持交通順暢，目前已陸續恢復通車。

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