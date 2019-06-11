訛詐HTC前台灣區總經理 高院判碟王科技張炳裕吐出1.2億

2019-06-11 13:18

〔記者楊國文／台北報導〕碟王科技開發公司負責人張炳裕，涉以需資金週轉之名，向宏達電台灣區前總經理朱光啟推售，指願意轉讓位在北市士林官邸附近的精華土地的10分之1，張炳裕取得1億2千多萬元售地款後，卻遲未辦理土地移轉登記，經查，張炳裕推售的土地竟是威剛科技所有，並非張的土地，年初被高院依詐欺罪判2年8月徒刑確定，民事求償部份，高院今判張須賠償朱1億2千多萬元，可上訴。

朱光啟提告主張，張炳裕以其妹名義向威剛科技購買士林區4筆土地，但未按期支付價款遭威剛公司以違約為由解除契約。2011年7月，張炳裕詐騙他，指其有資金週轉需求，願將其所持有士林官邸附近精華土地的10分之1轉讓，保證日後每年可獲利3成。

朱光啟誤信張炳裕的說法，先後於2001年10月匯款150萬美元及新台幣2000萬元到張的戶頭，張又指示李姓男子撰擬土地買賣契約書初稿交給朱，謊稱將安排正式簽約，朱不疑有他，再匯新台幣3000萬元、人民幣541萬2728元到張的戶頭，張允諾將辦理土地移轉登記。

不過，張炳裕取得售地款後，遲未辦理土地移轉登記，朱光啟曾多次寄電子郵件給張炳裕的助理，催促張炳裕辦理土地過戶及進行抵押權設定等要求，張炳裕的助理則回覆「要問老闆」；朱光啟多方查證後，始知受騙，氣得提告張詐欺，並提出刑事附帶民事訴訟，對張求償該1億2千多萬元購地款。

刑責部份，張炳裕應訊否認詐欺，辯稱當初是遊說朱光啟投資，並非要賣地，但檢方不採信張的說詞，將他起訴，台北地院依詐欺罪判張2年8月徒刑，沒收未扣案的犯罪所得新台幣5000萬、美金150萬、人民幣541萬2728元，約1億2千多萬元，張上訴後，高院仍駁回上訴，判他2年8月徒刑確定，並須沒收該約1億2千多萬元。

附事附帶民事部份，高院認為該土地確為威剛科技所有，張炳裕並無任何支配權、處分權，卻以不實事實誆騙朱男，使朱誤信支付張新台幣5000萬、美金150萬、人民幣541萬2728元，約1億2千多萬元鉅款，今判張須全數賠償返還朱。可上訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法