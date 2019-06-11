警分局前長鳴喇叭危險駕駛挑釁嗆聲 民眾怨：警察無作為！

2019-06-11 12:45

〔記者吳昇儒／新北報導〕「嚇到我的手還在發抖…」新北市瑞芳警分局前今日上午10時許，有一輛轎車突然在市區內長鳴喇叭危險駕駛，車內駕駛拉下車窗對著警方及民眾嗆聲，行徑惡劣。路過民眾紛紛閃避，直到該車來回在分局前晃了3趟，警方才派1名警員攔車未果。最後分局才派未響警報器的警車，消極追查。目擊民眾則痛批，警方根本無作為。

車內駕駛繞著分局道路長鳴喇叭，甚至囂張的緊急加速、在道路上倒車，還放下車窗對著路過民眾嗆：「看三小！看三小！」公然挑戰公權力。直到來回嗆了第三次，分局內1名警員才走到路旁揮手示意要駕駛停車，但該名駕駛則直接繞過警員繼續嗆聲。

隨後，瑞芳警分局才緩慢地派出警車繞著分局查緝，但過程中完全沒有鳴警笛或警報器，虛應故事。有民眾看不下去，直接走到分局跟警員建議：「你們應該要鳴笛警示路人，並封路攔車，保障人民的安全吧…」但講完之後，該車已離開分局周邊。

路旁早餐店老闆指出，該名男子駕車在市區橫衝直撞，嚇到許多機車騎士，騎士們都先將機車停放在路旁，嚇個半死，不知道是不是跟常騎車到分局前嗆聲的男子同一人，警察不知道到底有沒有在偵辦；一名被嗆聲的民眾則說：「你看看我嚇到手都在發抖」。

瑞芳警分局則表示，案發後已請派出所調閱監視器，查出該名駕駛身分，將依社會秩序維護法將駕駛移送法辦。

據了解，該名駕駛曾因辱罵警員三字經及亂鳴喇叭，被以妨害公務罪，移送基隆地檢署偵辦。可能因此懷恨在心，多次前往分局挑釁。

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