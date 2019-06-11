阿羅哈翻車增為3死 吳男家屬：只能追憶父親的味道

2019-06-11 10:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國道一號彰化戰備道昨晚發生的阿羅哈客運衝出邊坡的翻車意外，昨晚有2男傷重不治，今天再傳出遺憾消息，吳男因大量出血，在緊急開刀後仍宣告不治；吳男家屬哀傷不已，痛心再也吃不到父親煮的菜，從此只能追憶了！

這起阿羅哈翻車意外，已造成3人死亡，分別是沈漢鳴（59歲）、江建民；而吳瑞仁（64歲）昨天送往彰基後，彰基發言人周志中醫師表示，因為吳男胸腔、腹腔大量出血，輸血達10000CC，傷勢太重，經過緊急開刀救治後，仍然宣告不治。

吳男的妻女在意外發生後，立即從高雄來到彰基，最後因為吳男傷勢太重，家屬簽署放棄急救書；吳女說，父親生前曾跟家人聊過相關話題，因此，決定尊重父親的生前意願。

「再也吃不到父親煮的菜了！」吳女說，父親生前做過很多工作，也當過廚師，目前是半退休狀態，也兼作太陽能熱水器維修，父親的廚藝很好，手上有什麼食材，統統都可以變出好吃的菜，她現在吃鍋邊素，父親也會為她煮素食給她吃，如今只能追憶了。

吳妻說，丈夫常常會出門去找朋友，再搭車回來，但沒想到這次卻發生意外。

在發生意外後，會不會怪罪肇事司機？吳女表示，她相信司機也不好受；至於會不會原諒司機，吳妻強調，「人都走了，不原諒也不行！」

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