阿羅哈翻車3死13傷 勞動部和高市府南北稽查追原因

2019-06-11 10:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕阿羅哈客運昨晚在國道一號戰備跑道翻覆，造成3死13人輕重傷，高市勞工局今早派人前往阿羅哈勞檢，調查肇事的郭姓司機工作、休息時間，由於出事車輛是從台北發車，勞動部職安署同步南北稽查，將查核勾稽排班、出勤、休假等資料。

勞檢人員目前雖然尚未有進一步消息，但對於該公司調閱事故車上監視器畫面，指稱33歲郭姓駕駛開車過程似乎出現不太舒服異狀，是否過勞、疲累，造成車輛失控？勞動部職安署南區職業安全衛生中心蔡科長表示不妄臆測，此部分將配合檢方調查，今天將比對排班出勤紀錄。

阿羅哈客運昨晚9時50分於高速公路國道一號彰化花壇戰備道南下路段，車子失控翻覆邊坡，滾至下方道路，車體嚴重扭曲、變形，駕駛與乘客16人漏夜被救出送醫，目前已造成3死、13傷，肇事駕駛郭男稱閃避物品失控，但有乘客和家屬懷疑他疲勞駕駛，甚至行駛間疑似打瞌睡。

據了解，客運駕駛郭男的頭部外傷、身體多處挫傷，目前沒有生命危險，高市勞工局表示，車禍事故發生後，勞檢單位已啓動機制展開行政調查，客運業者也發文道歉，肇事原因仍待深入調查、釐清。

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