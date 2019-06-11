阿羅哈客運失控翻國道邊坡 釀2死14輕重傷

2019-06-11 01:28

〔中央社〕疑為閃避物品，一輛阿羅哈客運巴士10日晚間行經中山高速公路彰化縣秀水鄉路段，失控衝落邊坡，車內16人送醫，其中2名男性傷患死亡。國道警方正釐清阿羅哈巴士駕駛的供述。

彰化縣政府消防局表示，10日晚間9時55分受理秀水鄉安南巷遊覽車事故案件，出動各式消防車7輛、救護車14輛，及消防人員39人、役男1人前往搶救，人車10日晚間10時5分到達現場，陸續將全數16名傷患送醫，其中5人為女性、11人為男性。

根據彰化縣消防局11日凌晨0時30分發布資料，1名59歲沈姓男子呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往秀傳醫院治療；另1名姓名及年齡待查的男性傷患也是到院前心肺功能停止，送往彰化基督教醫院急救。

秀傳醫院表示，收治1名50多歲男性傷患，到院前心肺功能停止，急救36分鐘後宣告不治。彰化基督教醫院表示，共收治傷患3男、3女，其中1名男傷患到院前死亡，急救無效，以及1名64歲吳姓男子胸內疑大量出血，有極度生命危險，已送入開刀房急救。

發生事故的國道客運巴士車號717-FP，根據交通部公路總局監理服務網資料，這輛車隸屬阿羅哈客運股份有限公司，車輛廠牌為斯堪尼亞，公元2011年6月出廠，無違規未結、無逾檢、已投保強制險；33歲郭姓巴士駕駛告訴國道警方，為閃避物品才失控。

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