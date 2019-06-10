獨家》酸痛原來是風水作怪！他驚見祖墳被當蓄水池

2019-06-10 21:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春一名江姓男子，上月開始腰背不斷酸痛難耐，找遍推拿中醫都無法改善，嘗試擲筊詢問家中神位，沒想到三個聖筊指示「風水有問題」，他半信半疑帶著風水師到墾丁祖墳，赫然發現祖墳前庭被附近施工人員淹成水池使用，經協調工人以香燭向祖墳道歉，身體酸痛竟不藥而癒，讓協助處理員警也嘖嘖稱奇。

「剛過清明節沒多久，本來不相信祖墳有事！」直呼神奇的江先生說，從5月初就覺得腰酸背痛，遍尋醫師治療都找不出確切病因，在朋友建議下問了家中神位，先問了「祖先是否有事交代？」得到無筊回應，接著試問「風水有問題嗎？」竟意外出現三個聖筊，他又驚又疑下立刻聯絡風水師去看祖墳。

江先生表示，到達墾丁周邊的祖墳後，赫然發現祖墳前庭排水口被堵住，整個前庭變成蓄水池，周邊兩個鄰墓也有同樣情況，全因為一處新建墓園工程廠商，為了方便施工作為蓄水之用，氣得報案處理，警方迅速找到廠商；廠商得知他身體不適狀況，不斷道歉強調自己過失，雙方也找來警方進行協調，說也奇怪，廠商向祖先道歉焚香後，最近身體酸痛狀況幾乎不存在了。

恆春警方指出，循線迅速尋得廠商後，墓園廠商及江先生、周先生等3名祖墳被作為蓄水池的居民，5月底進行和解協商，廠商坦承自己因墓地施工蓄水不易，才便宜行事利用墓地前庭，在幾名墓園子孫諒解下，帶著香燭金紙向3處祖墳祭拜致歉。

資深風水勘輿師廖大乙指出，人有靈、覺、生三魂，過世後「覺魂」仍在，感受不舒服便會反應在有緣的後世子孫身上，像江先生身體酸痛的狀況就是一種提示；他也強調，在祖墳上灌水其實蠻缺德，如故意為之，可算是「下降頭」的一種，可能造成蔭屍、子孫身體不適等狀況，但這起事件廠商並非刻意，只要誠心道歉後續不至於對廠商或子孫有太大影響。

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