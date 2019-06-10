警官李哲銘涉助走私運毒899公斤 警方強調絕不庇縱

2019-06-10 21:14

［記者陳賢義／台東報導］台東縣警局2線2星警官李哲銘涉嫌利用職務之便牽線運毒，警局去年底接獲情資自家人疑因需錢孔急，助走私集團運走私毒品，隨即報台東地檢署偵辦，經專案小組向上溯源，調閱監視器、實施通訊監察、跟監埋伏，將14名涉案人拘提到案，其中，李哲銘今日下午於屏東恆春一家民宿落網；台東縣警局副局長吳燕山表示，李員疑似涉嫌毒品走私案，涉案程度及情節尚在調查釐清中，絕不護短庇縱。

吳燕山表示，李哲銘為強制扣薪對象，且在外積欠鉅額債務可能涉案，因而決定4月15日要將李哲銘自蘭嶼調回分局業務組就近監管，並列為違紀傾向人員。後經東檢指揮縣刑大、台東和關山分局及海巡署偵防分署台東查緝隊等單位，5月9日下午3時20分在蘭嶼外海查獲安非他命899公斤，隔日李哲銘未經報備請假而未上班，初步懷疑疑似逃避債務而失聯，15日以曠職連續達4日以上，召開考績會逕予免職。

吳燕山表示，該局成立專案小組追查偵辦，結合刑事局、台北市、新北市、宜蘭縣、屏東縣等警察局組成專案小組向上溯源，動用大批警力調閱監視器、實施通訊監察、跟監埋伏，接續將14名涉案人分別在新北、宜蘭、花蓮、台東、屏東拘提到案，目前有5人羈押中。

吳燕山表示，案經鍥而不捨全力追緝，一個月內將所有涉嫌緝捕到案，李哲銘疑涉嫌毒品走私案，其涉案程度及情節尚在調查釐清中，該局秉持不護短，不庇縱的態度，依法嚴懲，絕不寬貸並追究後續考監責任。

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