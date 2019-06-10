活化海洋展決心 澎湖縣警察局環保警察小隊擴編

2019-06-10 20:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉宣示第2個百日新政，以活化海洋為主，其中最受外界矚目的環保警察小隊今年擴編至8人，今日舉行授旗典禮，賴峰偉強調復育海洋、資源活化及生態保育的決心，他期盼透過多方資源整合，提升環保查緝效率。

2015年成軍的澎湖縣政府警察局環保警察小隊，查獲違反廢棄物清理法共計26件、28人，非法捕魚共計35件64人，為強化查緝能量，於今年擴編至8人。賴峰偉表示，為重建澎湖的光榮及認同感，必須多軌並進，他展開重大污染源的稽查取締，同時宣示任內執行「海洋活化12箭」的決心。

賴峰偉說，十幾年來，家戶廢水直接排入大海，長年汙染海洋生態環境，且伴隨全球暖化及海洋垃圾問題，海洋資源日漸匱乏，更加深海洋活化必要性，必須還給海洋生物乾淨的家園，大力復育。典禮由賴峰偉授旗、副議長陳雙全授帽揭開成軍典禮序幕，地檢署檢察長黃謀信、議員許育愷、農漁局長陳晶卉、環保局長蔡有忠、行政院海洋委員會海巡署金馬澎分署第七岸巡組主任翁昇志、艦隊分署第八海巡隊長洪挬論、偵防分署澎湖查緝隊組主任黃國輝等到場觀禮。

典禮同時頒發今年6月4日由澎湖縣政府農漁局、警察局環保警察小隊、海巡署金馬澎分署第七岸巡隊、海巡署艦隊分署第八海巡隊等單位，於白沙鄉小白沙嶼海域查獲非法採捕海膽有功人員獎勵金。

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