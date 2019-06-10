北市監視器建置逾十年 今年將展開汰舊換新作業

2019-06-10 19:23

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市政府約在10年前開始陸續於各重要路口建置監視器，並分2期建置共15416支監視器，成為警方打擊犯罪的利器。不過，早期建置的監視器畫質較差，也陸續出現部分損壞情況，台北市警局在市府與議會的支持下，將編列5481萬元預算，於今年正式啟動監視器汰舊換新作業。

台北市警局說，早期建置的監視器共分2期完成，第一期錄影監視系統於2013年3月7日完成驗收，共13699支；第二期於2018年2月9日驗收完成，共1717支，兩期總共建置15416支監視器。

此次汰舊換新作業，將針對第一期就為老舊的監視器進行更換，再針對轄區治安特性略為增加監視器數量。

北市警這套錄影監視系統，自2017年起配合「台北市光纖網路委外建設暨營運案（光纖到府）」，租用台灣智慧光網股份有限公司的企業型專線網路傳輸服務；此外，市警局皆與廠商簽訂維護契約，目前第一期監視器設備雖於今年3月達使用年限，但維護情況良好，去年妥善率達99.80%，工作站也正常運作，無新舊系統不相容問題。

一名資深警官說，監視器廣泛建置以來，搶奪及竊盜案件發生數大幅下降，締造北市最近10年來治安最穩定時期；監視器也讓警方在勤務指揮管制、為民服務等面向有優良成效。

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