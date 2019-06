飆速撞死工人、同車女友亡 超跑富少起訴

2019-06-10 17:30

〔記者溫于德/台北報導〕超跑富少游瀚甯被控開著租來的藍寶堅尼,以破百時速撞死在台北市自強隧道內施工的張姓工人,游男同車女友也不幸身亡;案經士林地檢署偵查,今依過失致死罪將他提起公訴。

去年7月7日凌晨,游瀚甯駕駛白色藍寶堅尼超跑載女友劉映采,與陶姓網友相約跑山,進入自強隧道後,重踩油門飆車「炸隧道」,享受引擎音浪迴盪之際,隨即失控撞車,釀2死3傷事故悲劇。

檢察官查出,游男駕駛前在頭上戴上頭戴式錄影設備「GoPro」,並錄影稱「What's up,CY主播(即游男)here,now we are going to have some fun baby. Let's go(大家好嗎?CY主播在此,我們現在就出發找些樂子吧,寶貝,出發)。」

檢方認為,游男本應注意行車速度,應依速線標誌或標線規定行駛,竟以平均時速140公里以上、最快時速高達170公里,在公路上狂飆;7月7日凌晨5時20分,行經自強隧道時,見有工程車停放,游男雖準備減速閃避,但因時速超過128公里,導致變換車道時無法保持車輛動態穩定而失控,撞擊施工工人,害張男死亡,坐在車內的劉映采也傷重不治。

檢方認定,依開車前錄影所錄英文會話,可見游男以競駛為樂,在僅有兩線車道的自強隧道內恣意嚴重超速行駛,漠視其他用路人的生命、身體安全,結果導致2死3傷,犯後又以車況差開脫,雖與被害人達成和解,但難認有真誠悔悟之心,依過失致死罪提起公訴。

