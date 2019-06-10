飆速撞死工人、同車女友亡 超跑富少起訴

2019-06-10 17:30

〔記者溫于德／台北報導〕超跑富少游瀚甯被控開著租來的藍寶堅尼，以破百時速撞死在台北市自強隧道內施工的張姓工人，游男同車女友也不幸身亡；案經士林地檢署偵查，今依過失致死罪將他提起公訴。

去年7月7日凌晨，游瀚甯駕駛白色藍寶堅尼超跑載女友劉映采，與陶姓網友相約跑山，進入自強隧道後，重踩油門飆車「炸隧道」，享受引擎音浪迴盪之際，隨即失控撞車，釀2死3傷事故悲劇。

檢察官查出，游男駕駛前在頭上戴上頭戴式錄影設備「GoPro」，並錄影稱「What's up，CY主播（即游男）here，now we are going to have some fun baby. Let's go（大家好嗎？CY主播在此，我們現在就出發找些樂子吧，寶貝，出發）。」

檢方認為，游男本應注意行車速度，應依速線標誌或標線規定行駛，竟以平均時速140公里以上、最快時速高達170公里，在公路上狂飆；7月7日凌晨5時20分，行經自強隧道時，見有工程車停放，游男雖準備減速閃避，但因時速超過128公里，導致變換車道時無法保持車輛動態穩定而失控，撞擊施工工人，害張男死亡，坐在車內的劉映采也傷重不治。

檢方認定，依開車前錄影所錄英文會話，可見游男以競駛為樂，在僅有兩線車道的自強隧道內恣意嚴重超速行駛，漠視其他用路人的生命、身體安全，結果導致2死3傷，犯後又以車況差開脫，雖與被害人達成和解，但難認有真誠悔悟之心，依過失致死罪提起公訴。

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