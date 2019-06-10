酒店、按摩店業者都出席 松山警座談會宣示反鬥毆決心

2019-06-10 14:25

［記者鄭景議／台北報導］行政院長蘇貞昌3月份曾說特種行業門口再有鬥毆等事件，地方警察局長下台，近日台北市營業場所又屢發生色情、毒品或聚眾鬥毆案件，台北市松山分局警方日前就舉辦座談會，邀轄內30多家酒店、按摩店、旅館等業者參加，分局長呂新財親自主持，宣示掃黃、反毒、反鬥毆的決心。

呂新財向業者指出，掃黃、反毒、防制聚眾鬥毆是市府當前重要政策，營業場所內部不得發生販毒、槍擊或鬥毆情事，場所周邊不應有安管、圍事、酒客、尋仇者發生打架滋事、破壞車輛及公共建築物等情形，如有顧客鬧事，安管應立即處理，不可形成現場。

呂新財也向業者提出建議，應分流客人，避免不同包廂客人搭乘同一電梯，或同時間至櫃檯結帳，離開時同時在外等候車輛，減少接觸性衝突，另並加強軟硬體設備，如加裝自動警報系統、金屬探測器（門）、高清晰度監視器系統等，防止民眾攜入違禁品或刀械進入。

呂新財強調，如由業者自主安全管理，提供一個安全的消費場所，反而更可吸引消費者前往消費，如果業者無法自主安全管理，發生治安事件，警察一定會展現決心加強臨檢，協助業者做好安全管理。

在座談會中，會中台北市府衛生局、環保局、消防局、觀傳局等單位也出席，宣導業者應注意事項，以及相關法規，要求業者遵守病媒防治、食品衛生安全、菸害防制、噪音管制、消防安全檢查、旅館法規等規定。

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