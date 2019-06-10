分手心有不甘... 他訂2千元烤蝦惡整前女友

2019-06-10 13:59

〔記者王定傳／新北報導〕2017年間，陳姓男子因與王姓前女友分手後心有不甘，深夜竟打電話訂購2000元的烤泰國蝦送到王女住處，還在臉書社團張貼王女身分證並說：「是這個人放鳥」、「這個女人會放鳥，買蝦又不承認」，新北地院審理後依違反個人資料保護法，判他3個月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳男因與前女友分手後心有不甘，於2017年3月20日晚間近10點時，打電話向黃姓業者訂購2000元的烤泰國蝦，要求黃某送到王女住處；黃某忙了一個多小時，晚間11時許，依約送貨至王女住處時，王女哥哥才告知根本沒有人訂購烤泰國蝦。

不僅如此，隔日，陳男還到臉書社團張貼王女身分證，註記：「是這個人放鳥」、「這個女人會放鳥，買蝦又不承認」等而被告，他辯稱臉書帳號遭盜用，本案是王女自導自演，盜用他的臉書帳號所為。

合議庭審理後判定就是陳男PO出王女個資及誹謗文字，其所為同時觸犯個資法及加重誹謗罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重的個資保法第41條處斷，判刑3月，可上訴。

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