偷吸同袍GG 他還下藥迷昏6袍澤

2019-06-10 13:55

［記者楊政郡／台中報導］中部某部隊中尉後勤官郭某，去年在部隊大寢室，竟以嘴巴吸舔同袍「凱仔」陰莖，「凱仔」不舒服驚醒，攻擊郭某他才未繼續侵犯，又被查出在前一、兩年間也無故對6袍澤飲料、酒、水餃中摻入鎮定藥劑，事後他們皆無故昏睡，台中地院依趁機性交等罪判2年，審酌他與被害人均和解賠償，緩刑5年，並提供120小時義務勞務，及法治教育2場次。

判決書指出，郭男2010年入伍，案發時為中部某部隊中尉後勤官（因此案遭撤職而退伍），被查出在去年3月27日凌晨2時，在部隊士官兵大寢室內，趁假日留守人員管制鬆散，「凱仔」熟睡，側躺到「凱仔」身旁，以嘴巴含住他生殖器上下吸舔，滿足自己私欲，「凱仔」感覺不適，驚嚇掙扎迴避，以手肘攻擊郭某臉部，他才停止動作，「凱仔」事後層報單位幹部。

因郭某爆發這種頃向，又被查出從2016年8月至2017年12月，還對6名男性士官兵，將鎮定藥劑無故摻入他們的可樂、紅茶、水餃、梅子飲料等，事後他們都昏睡過去，是否對他們進行猥褻行為，不得而知。

法官審酌被告於案發時年僅24、25歲，年輕識淺，智慮淺薄，其因一時失慮，致罹刑典，犯後坦承犯行，深表懊悔，且積極與被害人均達成和解並賠償損害，又無前科資料，犯後態度尚佳，依趁機性交及妨害自由等罪，合併判處2年徒刑，緩刑5年，並應提供120小時義務勞務，及法治教育2場次，刑期間交付保護管束。

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