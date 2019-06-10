華視女經理撞傷機車女騎士 賠償10萬換和解撤告

2019-06-10 13:03

［記者張文川／台北報導］華視新聞部經理黃兆徽，去年5月1日駕車在北市忠孝東西路、中山南北路交叉口，擦撞騎機車的卓姓女大生，致使卓女多處擦挫傷，黃女也自稱車禍害她罹患憂鬱症，雙方互控過失傷害，台北地檢署上月起訴黃兆徽，不起訴卓女；台北地院今開庭，雙方達成調解，黃兆徽答應在本月17日前匯款10萬元至卓女帳戶，卓女當庭同意若收到匯款就撤回告訴，法官諭知黃女若未遵期匯款，就將直接判決。

黃兆徽歷任廣播、平面、電子媒體，也曾在優質新聞發展協會和台灣媒體觀察教育基金會聯手成立的「台灣事實查核中心」工作，新聞資歷豐富，今年1月接任華視新聞部經理。

今庭訊結束後，黃兆徽面對媒體時低調地說：「案子已經和解了，事情過去就好了，可以不要報嗎？你們可以去採訪韓國瑜啊」。

台北地檢署調查，黃兆徽去年5月1日上午10時30分許，駕駛福斯汽車，從忠孝西路往東，行經中山南北路口時，與往北騎的卓女機車擦撞，卓女機車倒地成傷，卓女控告黃兆徽過失傷害，黃兆徽也以她因車禍罹患憂鬱症，檢具醫院證明，反控卓女過失傷害罪。

檢方調閱路口監視器，因畫面未拍到路口號誌，為求慎重，曾2度送交通事故鑑定，鑑定結果都認定肇事責任在黃兆徽，卓女沒有肇責，因此只起訴黃兆徽，不起訴卓女。

北院今天開庭前，先安排調解，雙方很快就達成共識，卓女同意黃兆徽賠償10萬元（不含強制險理賠金）就撤告，雙方和解收場。

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