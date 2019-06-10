同居小三分手被控詐欺逼還錢 出軌富商敗訴

2019-06-10 12:42

〔記者楊國文／台北報導〕劉姓富商不滿同居11年的謝姓小三堅提分手，以她借錢未還為由告她詐欺罪不成，又持謝女簽下144萬元、150萬元兩張借據，訴請她還錢，謝女則反駁未向劉男借貸294萬元，他為了防止她分手而強迫她簽立該2張借據；高等法院審理認定並無借貸事實，判劉男敗訴。

劉男主張，2001年和謝女成為男女朋友，自2005年起到2015年同居。謝女自2008年起開設數間服飾店，因需資金及支付父親的保險費、買房等款項陸續向他借錢，他因2013年發現謝女另結新歡，擔心謝女日後不還錢，才結算她在2011年前向他借貸款項共144萬元，並要求她簽下借據。

劉男也說，謝女在2014年結束服飾店營業後要改開美睫店，又向他借150萬元，並寫下借據，因此訴請謝女還他294萬元。

謝女反駁，劉男是有婦之夫，2人交往達16年，已於2017年11月23日分手，她未向劉男借貸294萬元。謝女指控2014年2月因她提出分手，劉男竟強迫她簽下144萬元借據；另一次則是劉男將她關在同居處，且不讓她睡覺，她被迫才簽立該150萬元借據。

謝女指稱該2張借據是劉為逼迫她不要和他分手而簽立，但因為她堅決分手，劉在分手後的第4天竟控告她涉詐欺罪，但獲不起訴處分確定。

高等法院發現，劉男除握有謝女簽立的144萬元、150萬元金額的借據外，未提出任何匯款給謝女的物證或人證。針對借據由來等關鍵問題，劉男偵訊中曾稱2010年1月起陸續式借給謝女294萬元開服飾店做生意，不久卻改口294萬元借款是按月支付3萬元生活費等開銷、卡債、開店做生意，另在法院審理時供稱是借錢供謝女開服飾店、美睫店和購屋款，高院認為劉男說詞一變再變，且供述差距甚大，與常情不符。

高院也認為，依謝女提出2人電話錄音譯文，劉男指稱「（2張借據）隨便寫一張紙，我們合好之後就丟了」、「我們在一起，我給你錢是應該的，…，只要我們好好的在一起，借據隨著時間遞減就沒有價值了」等內容，可認定雙方交往時，劉男並非因借貸關係給謝女錢，且該2張借據是作為維繫雙方感情用途，並非借貸關係，故判劉敗訴。可上訴。

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