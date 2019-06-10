已婚教授是小王？被控「督」人妻致懷孕

2019-06-10 12:04

〔記者溫于德／台北報導〕已婚洪姓教授被控偷吃，「督」人妻導致懷孕後墮胎，遭連帶索賠300萬元；然而，被告二人共同委任律師否認不軌。台北地院審理後雖無法認定兩人有相姦行為，但基於教授數度傳訊息或打電話向人妻示愛，人妻也均有所回應，認為已侵害丈夫配偶權，判應連賠償30萬元，可上訴。

丈夫提告指出，2000年與妻子結縭後，教授明知妻子已婚，仍與妻子有通姦行為，並傳訊或通電話示愛。但被告委任律師否認原告提供的簡訊翻拍照片具形式真正，且錄音光碟及其譯文屬於違法取證據，加上人妻因精神狀態不佳，才會發簡訊、打電話給教授。

法官審理認定丈夫提出的簡訊翻拍照片、錄音譯文均可作為證據使用；接著觀諸內容，雖無法因人妻表示：「婚前婚後了還為你拿掉小孩」，教授回稱：「妳難道不需要再回到那個家庭去嗎？」等，證明兩人發生通相姦行為，且人妻有孕是因相姦所致，但教授確實知道人妻已婚。

至於從2016年6月29日同年12月間，被告二人數度以手機傳遞曖昧訊息包括，教授稱：「我愛你永遠都愛你」、「我真的很擔心妳」，人妻也回：「你昨天有那個心想要握我的手．．．」等，並相約在某文教會館共同過夜，認定兩人已侵害丈夫配偶權，判應連帶賠償30萬元。

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