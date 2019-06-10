冒用茄子蛋作品領補助 有料音樂不服處分但敗訴

2019-06-10 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕2017年有料音樂遭茄子蛋指控未經授權使用他們的音樂作品，去申請文化部補助，消息經證實後文化部廢止有料音樂的補助資格並要求繳回款項，有料音樂不服提起行政訴訟，後法院判決有料音樂敗訴。

在2018年金曲獎拿下最佳新人、最佳台語專輯大獎的茄子蛋，以一首「浪子回頭」紅遍全台，成為繼草東沒有派對後，台灣最受矚目的獨立搖滾樂團。在2017年3月13日，茄子蛋突然在臉書上指控有料音樂，強調「我們與有料音樂（The Wall）並未有任何形式的合作」，有料音樂卻擅自把茄子蛋放在網路的音樂燒錄成CD，拿去申請文化部「流行音樂產業輔導促進計畫」的補助，金額高達600萬，文化部承辦人員也證實茄子蛋的作品，的確出現在有料的專案裡。

106年9月13日，文化部影視及流行音樂產業局做出行政處分，廢止有料音樂受領資格，要求應繳回補助金，未完全繳清前，不接受有料音樂任何補助申請。有料音樂不服提起訴訟，主張除茄子蛋外尚有其他合作的樂團，茄子蛋所佔比例極少，不可一竿子打翻一船人。茄子蛋主唱則出庭作證，強調專輯「我們都是自己發行」。

台北高等行政法院判決指出，法院認定有料音樂在結案前仍未與茄子蛋樂團建立具法律效力之合作關係，且提交不實的結案報告等原由，判決有料音樂敗訴，而文化部依規定廢止有料音樂的受領資格並要求繳回的處分，並無錯誤之處，全案經判決後仍可上訴。

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