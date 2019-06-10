同一把槍 射殺陸戰隊上兵何勝文、示威「中南海」酒店

2019-06-10 11:46

［記者楊政郡／台中報導］中台灣第一家養生休閒度假酒店，北屯區中南海酒店（旅店），去年6月1日遭人朝大門玻璃連開2槍，子彈貫穿進入酒店大廳，擊中牆壁玻璃，檢警調查，季男與該旅店巫姓董事長有投資糾紛，花30萬元找黑道去開槍示威，檢方依槍砲條例、恐嚇等罪起訴季男等6人。

季男坦承找人去砸中南海酒店玻璃，但否認要他們拿槍射擊，只是要他們去砸玻璃，不是要他們去開槍。

起訴書指出，季男（61歲）因投資糾紛對巫董事長（中南海酒店動事長）不滿，透過董女以30萬元要找黑道去開槍示威，董女委託給李姓男友，李男又委託給洪偉智，洪偉智則安排高雄的小弟力仕文來台中開槍，而呂男獲得1萬元從高雄搭載槍手力仕文來台中開槍，還代為交付槍彈，季等6人成為開槍示威共犯。

事後董女經手將30萬元交付給相關涉案人，而更巧的是，警方獲報在中南海酒店外尋獲兩彈殼，2日發生在屏東海軍陸戰隊上兵何勝文被射殺案，兩案子彈經彈道比對是同一把槍，就是「JP915金牛座改造手槍」。

讓偵辦陸戰隊上兵何勝文槍擊案的刑事局，一度以為2案都是洪偉智所為，但經抽絲剝繭，才查出上請，並逮捕槍手力仕文，且洪是力嫌的大哥，也是洪指示力嫌去開槍示威，而槍枝都是董女的男友李繕志提供。

董女也辯稱，受委託是去砸玻璃，不知道他們要用槍。其餘同夥李、洪、力、呂等坦承犯行，供出上述事實，被告等觸犯槍砲條例及恐嚇罪，請從重依槍砲條例判刑。

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