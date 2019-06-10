幫友人國中女兒補習變床上「指導做愛」狼師賠錢換緩刑

2019-06-10 11:25

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名何姓男子幫朋友念國中的女兒補習，竟補到床上，不但「車震」、還載往摩鐵，5度親自上陣指導少女如何做愛，東窗事發，簡易庭一審判何男應執行11個月，檢察官認太輕，提出上訴，法院撤銷原判，將何男改1年6月。但因被害人與家屬向法官求情，希望不要判何男入獄，才能分期賠償少女和解金。法官同意宣告何男緩刑5年，逃過牢獄之災。

判決指出，何姓男子為被害少女父親的友人，自2017年4月中旬起，何男擔任少女的家教老師，幫其課後輔導補習。

未料，何男明知少女當時讀國中，年僅15歲，卻利用與少女家教課程結束後、載送少女返家的機會，把汽車內或開往「打狗戀館」汽車旅館房間內，未違反少女意願，五度和少女發生性行為關係。

案經被害少女的同學，無意間撞見少女和何男在車上行為怪異，告知學校老師，經老師詢問少女始悉上情。

少女母親接獲校方告知，怒告何男，何男坦承犯行，經檢方聲請簡易判決，何男一審獲判11個月，檢察官認太輕，提出上訴。

高雄地院刑庭最近撤銷原判，依對14歲以上、未滿16歲之女子為性交，共5罪，將何男改應執行1年6月。

不過，因被害人與家屬代被告向法官求情，表示雙方已達成和解，希望不要判何男入獄，何男才能分期賠償少女和解金。法官從善如流，同意宣告何男緩刑5年。何男因此逃過牢獄之災。

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