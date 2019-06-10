前檢察官詹昭書「出賣靈魂」索賄 第3度判刑10年

2019-06-10 11:27

〔記者楊國文／台北報導〕新竹地檢署前檢察官詹昭書被控任內涉嫌為溫泉業者、污泥廠護航及索賄，新竹地院判詹無罪，但高等法院認定詹索賄事證明確，還罕見痛批詹「出賣檢察官靈魂」，重判他10年徒刑，高院更一審也判他10年重刑，並追繳犯罪所得73萬多元；全案經最高法院撤銷發回後，高院更二審今第三度判詹10年重刑，且褫奪公權6年，未扣案的犯罪所得73萬多元應追繳、沒收。可上訴。

高院更二審宣判時，審判長梁耀鑌當庭指出，此案一審判無罪，高院及更一、更二均判檢察官詹昭書有罪，屬於爭議案件，應可列入案例研討，更二審認定，詹是利用其檢察官職務涉詐欺犯行，而業者則是欲利用詹身為檢察官的影響力才會被騙，如同「你要他的利，他要你的本」，值得警惕。

檢廉查出，詹昭書2005、2006年任職新竹地檢署檢察官期間，經人介紹認識在新竹縣經營溫泉會館的張姓業者，2009年8月間，張因何姓友人的污泥廠遭人圍廠抗議，何透過張找上當時是新竹地檢署國土保育專組檢察官詹昭書，詹允協助。

判決指出，詹昭書利用一般人分不清內勤檢察官受理申告案件後，未必由內勤檢察官偵辦的分案模式，且案件若分給其他檢察官承辦，同署檢察官無從過問等規定；詹因而向張姓業者建議，何男可在他同年8月31日值內勤檢察官時前往地檢署按鈴申告，謊稱可由他主導偵辦，能將抗爭人士法辦，但須支付對價。

張、何兩業者信以為真，依言行事，張則以「入厝禮」名義，支付2筆共13萬多元家具費用行賄，詹另以購車為由向張索賄60萬，其中，第2次30萬賄款是在張的餐廳支付，張還錄下給款過程以自保。全案經廉政署查獲，檢方起訴詹昭書。

新竹地院認為，張、何姓業者，對於在申告前與詹昭書餐敘目的、是否有提到詹將承辦圍廠抗爭事件，證述不一，且該案最後並非詹承辦，詹也未介入關心該案，認定詹不構成利用職務詐取財物罪，因此判詹無罪。

高院則認定，依張男證詞、交付賄款錄音，和詹建議在他值內勤檢察官時去按鈴申告等事證，加上犯後無悔意，判他10年重刑。上訴後，高院更一審依「利用職務詐取財物罪」判詹10年徒刑。

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