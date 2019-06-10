彰警挽袖捐血 局長方仰寧還沒捐就被迫下車...

2019-06-10 11:11

〔記者湯世名／彰化報導〕全台血荒嚴重，彰化縣警局今天在警察節前夕舉辦捐血活動，大批警察人員挽袖捐出熱血，曾有多次捐血紀錄的警察局長方仰寧也興致沖沖準備捐血，不料才剛上車體檢完，就被請下車，原來是他有高血壓，最近正在吃藥降血壓，今天一早還吃過藥，護理師只得跟他說：「局長您不能捐唷！」讓他直呼可惜，不過他也呼籲民眾、警察人員踴躍捐血助人。

彰化縣警局門口今天上午停放3輛大型捐血車，一早就吸引大批民眾前來排隊等候捐血，不少員警利用勤餘前來挽袖捐熱血，還有剛下哨的員警連制服都還沒脫就來捐血，相當熱心。

警察局長方仰寧聽聞今天舉辦捐血，甫開完會即興致沖沖前來要捐血，不料待體檢完畢，詢問過相關資訊的護理師卻對他說：「局長您不能捐血唷！」原來是方仰寧有在服用高血壓藥物，今天也才吃過藥，護理師獲悉後即當面告知無法受理捐血，讓方仰寧直呼可惜。

方仰寧說，警察節是屬於警察的節日，今天從熱血的警察節開始鼓勵警察同仁來捐熱血，感謝彰化縣義警大隊大隊長劉明雄舉辦這次的捐血活動，響應暑假期間的血荒，讓醫護機關能夠有充足血液解救急需要的人，警察的工作就是在幫助民眾，解決民眾的困擾與需要，他平常就有在捐血，但因為吃降血壓藥物，也有年紀了，心血管疾病疏忽了而沒有停藥，因此不符合捐血要件。

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