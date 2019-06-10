日料女股東遭擄案一度衍生院檢交火 5犯嫌被起訴

2019-06-10 10:14

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市中山區知名日本懷石料理店答姓女股東，介入協調處理大慶證券前董事長莊隆慶所涉及的21億元脫產跳票案，卻在發現過於複雜後抽腿不理，因而被當初委託她處理的其他債務人認為「不顧道義」，將她押走警告；台北地檢署今依妨害自由罪將涉擄人的被告徐春暉等5人起訴。

大慶證券前董事長莊隆慶被質疑跳票脫產21億元，聯合光纖通信前總顧問謝嘉入找來多名自稱受害者的人士，指控莊以投資股票和買公司等名義向他們調度資金，卻以支票有竄改為由拒絕認帳，50多人被跳票21億元。

莊隆慶則反擊指控不實，稱自己被倒債2到3億元，被謝嘉入勸說，提供簽了名的空白支票做擔保，卻被謝嘉入用擦擦筆詐騙28億元，雙方各說各話，案件現由北檢調查中。

答婦因認識大慶證券內部重要職員，也熟悉擁有債權的被害人，於是主動跳出稱可居中代為求償處理，被害人則提供持有的「芭樂票」，委託答婦求償，期間答婦曾順利解決數千萬元的債款，但她原僅希望替「熟識」的友人商討債務，不料風聲傳出後，好事者東牽西拉，瞬間又多出總金額逾4億元的49張「芭樂票」，等著她喬，她認為事不干己，不願再扯下去，索性抽身。

其他債務人不滿答婦未負責到底，在警告答婦未果下，今年4月15日下午，涉教唆27歲的徐春暉等人，在答婦經營的懷石料理外埋伏守候，伺機以辣椒水攻擊，擄押上車，載往大台北等地區遊蕩，以示警告，直到隔天凌晨，徐春暉等人才被逮捕到案，訊後被聲押禁見。

徐春暉被聲押後，被台北地院以檢方沒附上逮捕通知書，逮捕程序違法為由當庭釋放，承審該案的法官還質疑通知書是檢方事後才附上去，上網砲轟檢察官，一度引發院檢之間的爭執。

北院批評本案肇因為開羈押庭時檢察官未到庭說明，要求司法院修刑事訴訟法，規定檢察官應蒞庭，不過，北檢解釋當天檢察官因有內勤案件才沒到庭，絕非無故不到，也不知道法官對此有意見。劍青檢改則火力全開，左批該名法官不適任，右轟北院誣攀硬拗。

最終該名法官承認漏看逮捕通知書，又一時衝動在法官論壇發言，對造成的紛擾深感抱歉，也對高院法官、北檢檢察官表達歉意，院檢之爭這才平息落幕。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法