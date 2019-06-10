被車撞質疑無法性行為 老婦要求賠償百萬結果…

2019-06-10 10:05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣69歲的陳姓老婦人，於3年騎機車在頭份市與駕小客車的呂姓男子發生碰撞，老婦骨盆骨折合併神經壓迫之傷害，領有輕度身心障礙手冊，須長期接受復健，因無法操作家務事及性行為，精神上受有極大痛苦，向呂男請求精神慰撫金及醫藥費等共144萬元，但苗栗地方法院法官審酌陳婦傷勢等，呂男應賠償44多萬元，可上訴。

判決指出，25歲的呂男於2016年7月間駕駛小客車，行經頭份市公園路與公園七街交岔路口前方道路欲迴轉時，疏未注意在劃有分向限制線之路段迴車，剛好陳婦騎機車從後方行經，因閃避不及致兩車發生碰撞，老婦人車倒地。

陳婦因骨盆骨折合併神經壓迫之傷害，造成肢體乏力、步態不穩，領有輕度身心障礙手冊，須長期接受復健，且無法操作家務事及為性行為，因而向呂男請求精神慰撫金120萬元、醫藥費及修車費、看護費約40萬元。

惟呂男認為質疑陳婦年事已高，已停經，配偶亦高齡，無法為性行為等，認為賠償金額過高。

但法官調查後，認為陳婦長達2年多期間均持續就醫並頻繁接受復健治療，且陳婦偶因無法忍受骨盆疼痛而須至醫院施打止痛針，現亦無法操作家務事。

至於性行為部分，法官認為老年婦女縱使停經後透過輔助使用潤滑劑，仍可維持正常性生活，除陰道較易乾澀外，性功能不因停經而受影響，此為醫學常識，不採信呂男的所辯。

法官認定陳婦精神痛苦說法可採，判決呂男須賠償陳婦精神慰撫金20萬元，醫藥費、機車修護費、看護費等20萬4593元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法