口袋藏玻璃球吸食器毒蟲瞎騙沒東西 警用這一招讓他GG了

2019-06-10 09:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市46歲申姓男子深夜遊蕩，被高市警方發現形跡可疑，立即上前盤查，申男稱和網友相約見面，要求員警盤查速度加快，令人起疑，警方巧用「拍踫」方法，踫觸他隆起的口袋有硬物，申男心虛坦承吸食器，並乖乖交出，吸食器上有微量安毒0.26公克。

新興分局今指出，警員張庭榕、李冠霖於昨夜執行夜間巡邏時，行經新興區六合一路一棟廢棄大樓前，燈色昏暗中發現一名男子騎機車左顧右盼，認為可疑將他攔停，46歲申男遇警盤查時，向警方表示已與網友相約見面，希望員警盤查速度加快，並強調與網友約定時間將至，不要耽誤到時間。

警方見申男神情越趨緊張，且滿頭大汗，更加懷疑申男有異，更加仔細盤查，過程中發現申男褲子右方口袋異常隆起，直接詢問申男口袋內裝有何物？申男臉色忽然錯愕，竟回「不知道」，警方見他胡言亂語，經其同意拍、搜申男口袋，發現申男口袋隆起，疑似安非他命吸食玻璃球。

警方見狀詢問申男是否有吸食毒品習慣，申男自知難逃法網，主動由口袋中取出安非他命吸食玻璃球一組（球內含微量安非他命0.26公克），警方發現申男並無毒品相關前科，為何染上吸毒惡習，申男無奈向警方表示，自己從事體力工，想以毒品提神，使體力及精神更佳，警方訊後依毒品危害防制條例移請偵辦。

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