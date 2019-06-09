破紀錄！台北市2線2所長只錄取1人 人事恐「開天窗」

2019-06-09 21:20

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局日前進行所長甄試，佔北市大多數的2線2星警務員派出所所長，只有2人參加筆試，經第二階段面試後，只有1人錄取；若加上去年列冊候用的1名警務員所長，目前警務員所長只有2人可用。近期市警局將針對所長進行人事升遷作業，此波調整人數絕對超過2人，屆時將出現無人可派的窘境，部分派出所恐將「開天窗」。

台北市警局在5月下旬進行所長甄試，其中2線2星警務員所，只有台北市刑警大隊葉姓警務員、松山分局駱姓警務員2人參加第一階段筆試；葉、駱2員上月底進行第二階段面試後，只有駱員錄取，令警界憂心忡忡。

一名警官說，若所長職缺人數超過候用人數，市警局可能會要求各分局長自行從單位中尋找適合的警務員代理，或是從即將升任2線2星警務員的2線1星巡官所所長中，將這些升職的巡官派去警務員所任職。

不過，一名分局的內勤警務員說，當內勤作息正常，功獎也不少，更不用睡在派出所，若分局長硬派，被選上的「倒楣鬼」勢必心不甘情不願。至於從升職的巡官所長中指派，也會引起爭議，因為這些巡官所長不見得適應所長工作，升2線2星轉任內勤警務員是「喘息」機會，若不顧其意願指派，一定會引起反彈。

一名高階警官指出，有些內勤警務員跟長官、同事相處不睦，或現階段工作繁重吃不消，因此把報考所長當作「逃生窗口」；這些人在資質與態度上都屬「二軍」，若他們出來當所長，絕非好事。警界高層應設法增加擔任所長的誘因，讓優秀人才願意報考，才不至於賠上地方治安。

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