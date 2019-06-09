白吃白住栽根斗！ 佯稱博士研究員白住飯店被識破

2019-06-09 20:19

［記者洪美秀／新竹報導］白吃白喝終會吃鱉！僅國中學歷的陳姓男子，假冒是國立大學研究人員四處到3星級以上的飯店白吃白喝白住，行騙數萬元，詐騙行徑被飯店業者鎖定後，日前故技重施到新竹市飯店白住，結果栽了根斗，除被指認已行騙多家飯店，也被依詐欺罪嫌移送法辦。

新竹市警方表示，35歲的陳姓男子僅國中畢業，有詐欺前科，卻假冒是國立大學博士研究員在大台北地區騙吃騙喝，此囂消的白吃白住行徑，已被飯店業者註記，沒想到最近又轉攻新竹地區的飯店，包括入住新竹市知名的飯店，最後還是栽了根斗，被飯店報警送辦。

飯店業者指稱，陳男每次都假裝是博士研究員，要來做學述研究，並表示「某國立大學的總務長會來結帳」，期間不僅點大餐來吃，還住了幾天後，吃香喝辣後便拿著行李拍拍屁股走人，事後飯店業者向大學請款時，才知道上了當，但也很無奈，最後便通報飯店同業注意此人。

由於陳男已被台北飯店業者註記鎖定，陳男最近便轉攻新竹地區的飯店，且故技重施又得逞，5月30日他又以此手段入住新竹地區的飯店，期間還點了大餐來吃，入住時便謊稱是清華大學邀請他來演講，並稱事後清大會派人來結清所有費用，飯店不疑有他，除安排陳男住在飯店，陳男期間還點了很多美食享用，消費數萬元。

後來飯店業者發現陳男就是被各大飯店業者鎖定是「白吃白喝」的男子，在陳男辦離房手續時，便通知警方到場，警方到場時，陳男臉色大變，才知已被識破，坦承根本沒錢，是白吃白住，而行李內都是裝其他飯店的東西，最後被依詐欺罪嫌送辦。

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