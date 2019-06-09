懷疑男子介入婚姻 人夫找人大亂鬥

2019-06-09 14:51

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名林姓男子（60歲）日前和妻子離婚，林男懷疑黃姓男子（70歲）從中作梗導致婚姻破裂，今天凌晨1點多酒後，夥同陳姓姊夫（50歲）前往大里中興路找黃男興師問罪，雙方一言不合互毆，棍棒、雨傘齊飛，造成黃男、林男、陳男身體多處受傷，一名黃男的女性友人也遭波及掛彩，現場血跡斑斑，4人分別送醫，所幸都無生命危險，警方將依法偵辦釐清。

大里中興路二段748巷一處宮廟前，今天凌晨1點30分左右傳出鬥毆事件，附近住戶聽到爭吵聲，趕緊拿起手機錄影，發現好幾個人渾身是血直呼恐怖，消防人員隨後趕到，受傷的3男1女已經坐在巷口等候，立刻將4人送醫，4人分別是腳、手、背部受傷，並無生命危險。

霧峰分局警方表示，初步調查發現，林姓男子和太太日前離婚，因懷疑是黃姓男子背後說壞話，才會造成兩人離異，今天凌晨酒後越想越氣，開車載著陳姓姊夫到大里中興路二段748巷黃男住處找他興師問罪，雙方一言不合大打出手。

警方表示，初步發現雙方是就地拿起附近的木棍、雨傘、安全帽互毆，才會造成現場血跡斑斑，至於一度傳出雙方是持刀互砍，經詢問目擊民眾，表示沒看到有人拿刀子，醫院醫護人員也說傷勢不像是刀傷，警方將進一步釐清依法偵辦。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法