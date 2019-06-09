史上最冏！泰國組團詐欺虧錢被逮 連廚師都重判

2019-06-09 14:06

〔記者黃建華／高雄報導〕這可能是檢警查獲最「冏」的詐欺集團！孟姓男子前年招兵買馬、組團前進泰國成立詐騙機房，假冒公安撥打電話坑騙中國人，成軍2個月只騙到27位中國人，就被台灣檢警會同泰國警方逮捕押返，孟嫌在法院審理時聲稱「詐騙所得扣掉生活開支還虧錢。」但近日仍和同案被告等15人被依組織犯罪、共同詐欺等罪，重判7年8月到1年不等有期徒刑。

最倒楣的是，連受雇前往泰國幫忙煮飯、買菜的陳姓廚師，也被視同該詐欺組織犯罪集團的「幫助犯」，遭判處1年6月。此案堪為想不勞而獲，以詐騙手法牟取不法利益者，引為殷鑑。

判決指出，孟姓男子（30歲）2017年3月間提供資金並指示机姓同夥於同年月22日前往泰國曼谷市承租房屋，架設電話及電腦等物作為電信詐欺機房。孟男再招募陳姓、蔡姓等十多台灣男女及中國人士馮女、施女等人，從2017年4月間到7月初，於泰國假冒中國公安或電信人員，撥打電話向中國民眾行騙。

迄台灣新竹地檢署指揮刑事局會同泰國警方於2017年7月前往泰國曼谷搜索逮人，孟嫌等20人（台籍18人、中國籍2人）被逮，共有27名中國民眾受騙。其中，孟男等十多名涉案台灣男女被遣返，接受我國司法偵審。

孟姓主嫌認罪供稱：他是借錢到泰國成立詐騙機房，人員的工資都還沒發放，且「水房（中國的提款車手集團）」負責提領詐騙所得後還要收取14％至16％費用，該集團扣除到被查獲前的營運成本，在泰國的錢都已經花完，實際還虧錢。

另有陳姓同案被告辯稱，他只是受雇到泰國幫忙機房煮飯，他並未從事撥打電話詐欺，也不是組織犯罪集團成員。

不過，法院仍認為孟男等15名被告均正值青壯，卻無視國家取締詐欺集團之決心，不思以正途賺取所需，為圖不勞而獲，竟分別發起或參與本案具相當規模之電信詐欺機房犯罪組織，對中國被害人施用詐術，影響我國形象，也影響兩岸社會人民之交流互信，助長詐騙歪風。法官認為，連幫忙煮飯、張羅生活用品者，都是「幫助」詐欺者得以無後顧之憂遂行詐欺取財犯行。合議庭審結，將孟男等15名被告分別判處7年8月到1年不等有期徒刑。全案可上訴。

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