2少女偷騎車自撞1死1傷 影片曝光

2019-06-09 13:56

〔記者吳昇儒、吳政峰／新北報導〕剛從國中畢業的吳、簡姓少女今日凌晨騎車行經台2線44.8公里處時發生自撞意外，兩人彈飛到對向車道一死一重傷。一輛汽車於案發時行經該路段，轉彎後發現，有兩名騎士將車停在路旁警示後方來車，前方有機車自撞，要他們減速慢行。汽車駕駛表示，還好有兩名熱心人士，不然就撞上機車了。

該名駕駛指出，因為該路段光線昏暗，加上在轉彎處，不太容易注意到前方發生車禍，還好一轉彎就看到兩名騎士在路旁揮手，減慢速度下來看，才發現內側有一輛機車橫倒在地；還好有兩人幫忙，才沒發生追撞事故。

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