義大利通姦早已除罪 台女吃洋腸免賠

2019-06-09 13:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕周姓男子與王姓女子在義大利羅馬市結婚，兩人婚後同住羅馬，2016年因觀念差異而分居，不料，王女卻跟身份不詳的外籍男子上床而懷孕（俗稱吃洋腸），更讓周男憤怒的是，王女還帶洋男返台旅遊，綠帽罩頂的周男怒告王女索賠200萬元，法院卻認為，義大利早已將通姦除罪化，夫妻一旦分居，就不需對配偶忠貞，各自擁有新伴侶，並未違反婚姻忠誠的道德義務，判決周男敗訴，王女不用賠償。

判決書指出，周男與王女於2012年結婚，2013在台灣完成婚姻登記，兩人多數時間同居羅馬，2016年以生活理念差距大為由，向羅馬法院申請分居獲准，不料，翌年周男就發現王女「吃洋腸」懷孕，他只知男方是義大利男人，但不知真實身份姓名。

更讓周男氣憤的是，王女在2017年夏天，與一名身分姓名不詳的義大利男人返台旅遊，周男拍到2人遊山玩水的照片，向台中地院提起民事訴訟，以王女出軌外遇懷孕，還帶「洋腸」共遊台灣，王女與「洋腸」逾越正常社交範圍，侵害他的配偶權等理由，向王女索賠200萬元。

王女答辯說，義大利憲法法院早已將通姦除罪化，義大利民法還規定，夫妻分居後，對配偶就不具忠誠義務，一方有新伴侶，配偶也沒有民事賠償的請求權，另外，周男拍到的義大利男人是誰？周男自己都不知道，卻空泛指她侵害配偶權，卻沒有舉證說明是怎麼侵害，聲明駁回周男之訴。

台中地院認為，民事案涉及外國地區，就是「涉外民事事件」，依據最高法院判例，應適用涉外國家的民事法律，2人結婚與居住於羅馬，適用義大利法律。

法院徵詢我國駐義大利代表處的法律顧問，法律顧問說，義大利最高法院於1997年有一判例，婚姻的忠誠與道德義務，與分居不相容，因此，法院判決准予分居後，一方有新伴侶而懷孕，並沒有違反婚姻的道德義務，配偶也沒有損害賠償的請求權，另外，從周男提出的照片來看，王女與外籍男人雖一起旅遊，但兩人沒有親密舉止，難以認定2人有逾越正常社交範圍的行為，據此判決周男敗訴，可以上訴二審。

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