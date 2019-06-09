祖產糾紛刺死胞弟 8旬翁判刑8年

2019-06-09 11:38

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市三民第一公有市場前年7月發生79歲黃姓老翁與62歲胞弟因祖產糾紛，發生肢體衝突遭警方勸開後，哥哥竟又持水果刀折返，將刀刺入弟弟腹部，弟弟送醫搶救兩個月後，傷重不治。黃翁雖辯稱並無殺死弟弟的犯意，但高雄地院一審仍將現年81歲的黃翁依殺人罪，判刑8年。可上訴。

判決指出，81歲被告黃男與案發時62歲的弟弟「阿福」，因祖產等糾紛，素來不睦。

2017年7 月1 日上午，兄弟2人在高雄市三民第一公有市場內發生口角與肢體衝突，經警方獲報到場協調後，雙方各自離去。

未料，當時79歲的哥哥阿哲心有不滿，返家持一把水果刀，並預藏在其身上，又於同日上午12時4 分許，返回上開市場和弟弟阿福爭吵，並持水果刀朝弟弟左上腹部刺入，致其弟左腰部刀穿刺傷、出血性休克等傷害。

警方據報前往處理，刀還插在被害人左上腹，哥哥黃男刺傷胞弟後逃逸，經警方於中華三路與建國路口逮捕。

由於被害人經送醫搶救，仍在同年9月3日凌晨傷重不治。三民一分局因此將黃男依殺人罪嫌送辦，並經檢方起訴。

黃翁在法院審理時辯稱沒有殺人犯意，辯稱：因弟弟掐著他的脖子，掐到他受不了，才拿水果刀出手刺到弟弟。黃翁的辯護人亦主張，被告並無殺死弟弟犯意，本案應是「傷害致死。」並強調死者自幼由被告撫養長大，二人間有濃厚兄弟情誼，縱有細故而有紛爭，尚不致使被告對自己親弟弟痛下殺手。

不過，法官勘驗相關監視器影像，並無死者掐被告脖子影像，相關辯詞不為合議庭採信，但審酌被告已賠償被害人家屬220萬元，全案依殺人罪將81歲的黃男判刑8年。可上訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法