印度小哥手機遺落小黃 鷹眼警火速尋回獲好評

2019-06-09 10:15

〔記者黃建華／高雄報導〕一名印度來台留學生，前天搭計程車時手機不慎遺忘在車上，急的向新興分局自強路派出所求助，員警調閱數十支路口監視器，過濾出是「台灣大車隊」的計程車，通知該車隊電台廣播，拾獲手機的運匠立刻把手機送交自強所，讓印度籍留學生尼蘇感動表示，「對台灣警方的辦案效率與熱心助人的人情味，留下深刻印象。」

前（7）日凌晨1時50分許，印度籍留學生尼蘇先生，神色緊張地走進自強所，一邊比手畫腳、一邊用粗淺的英語焦急地告訴警方，他從大學校區搭乘計程車至前金區中山一路紅磚地窖酒吧欲放鬆地過週末夜，卻不慎將手機遺落在計程車上，拜託警察幫幫忙。

由於尼蘇並未記下當時所搭乘的計程車號，警員孫平岳先詢問乘車路線，並勘察有無監視器畫面可供調閱，立即根據專業著手查看，經一一比對可能車輛並請失主指認，在調閱了數十支監視器後鎖定目標後，警方馬上聯繫「台灣大車隊」電台，請其廣播麻煩司機若有撿到尼蘇的手機，煩請送至自強所。

不久之後，一輛計程車急駛至自強所停下，將尼蘇的手機送回!尼蘇先生又驚又喜，拉著警方合影，激動地感謝員警的熱心幫忙，並展現高度辦案專業效率幫他找回手機，化解窘境，他除了感謝台灣警方的協助外，也對台灣人熱心助人的人情味留下深刻的印象。

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