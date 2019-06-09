久病老嫗路倒不願就醫 愛心雄警苦勸就醫

2019-06-09 09:57

〔記者黃建華／高雄報導〕一名老嫗因家人相繼病逝，自己又久病、甫從醫院出院就不適路倒，求生慾念低落，不願就醫，新興警分局中山所員警獲報，彎腰苦勸婦人接受治療，才能省去不必要的身體病痛，員警的愛心關懷下，讓婦人深受感動，最後點頭答應隨同救護車到附近醫院就醫。路人目擊員警「視民如親」，大表讚賞。

新興分局中山路派出所員警溫博凱、何宗翰於7日12時許，接獲民眾報案新興區六合、自立路口飲料店門前，有一名老婦人路倒需要警方協助就醫，員警立即趕赴現場並即隨發現一名老婦人坐在飲料店門前的木椅上全身顫抖，經詢問老婦人，她娓娓道來崎嶇的一生，直嘆「命不好家裡的人過世得早，人生很沒意義」。

老婦並抱嘆久病纏身，一早才剛從醫院出院，誰知身體還是感到不舒服便倒在路旁飲料店門口。

由於老婦人久病，求生慾望低落，起初不願隨同醫護人員到就近醫院就醫，想要放棄治療，員警見狀不忍老婦在街頭，飽受日曬高溫的摧殘，彎下腰來苦苦勸導老嫗：「要好好保重自己的身體，接受治療才能省去不必要的多餘痛苦。」

由於老婦人久未遇到像員警如此深切地關懷其身心狀況，深受感動，最後答應隨同救護人員上救護車到附近醫院治療。

一旁路人見狀，皆對員警視民如親，耐心苦勸大表稱讚。

飲料店家也感謝員警的協助，表示突然見到有人路倒在店門口又不願就醫，一時也不知道該如何處理，感謝員警及時到場協助勸導，真可謂人民最佳保母。

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