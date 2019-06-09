小心了！高市這9路段擴大取締酒駕

2019-06-09 09:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市人口數最多的鳳山區今年死亡人數有8人，其中1人因酒駕自撞喪命，警方鎖定建國路等9條酒駕易肇事路段，規劃專案加強取締，以防杜酒駕肇事的發生，呼籲民眾開車不喝酒、喝酒不開車。

鳳山警方6月規劃加強取締酒駕、防制危險駕駛等專案勤務，並配合警政署鎖定9條酒後易肇事路段，包括鳳頂路、國泰路、青年路、光復路、五甲路、保泰路、鳳松路、中山東路、建國路，執行全國性擴大取締酒醉駕車的專案勤務。

警方表示，上個月規劃取締酒後駕車勤務，動員分局警力318人，攔檢盤查汽、機車160件，實施酒測122件，口頭宣導與勸導酒後勿開車171件，共取締酒後駕車違規85件，其中涉嫌刑法185條之3「公共危險罪」者移送法辦者62人。

警方指出，立法院今年3月26日三讀通過「道路交通管理處罰條例」第35條等新修正案，除將汽、機車駕駛的酒駕情形分別處罰外，另提高酒駕及拒絕酒測裁罰程度、增訂酒駕同車乘客的處罰，汽車酒駕累犯加裝「車輛點火自動鎖定裝置（酒精鎖）」等，以有效嚇阻心存僥倖心態。

鳳山警方提醒所有駕駛人「安全是回家唯一的道路」，勿讓飲酒成為您的負擔，多多利用「指定駕駛」或「搭乘計程車返家」（0800001006或撥110警察代為連絡）等替代方案，平安回家。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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