6/8 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落新竹市

2019-06-08 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月8日）開獎的第108000137期今彩539，頭獎開出1注，由新竹市北區光田里水田街153號的「來中彩券行」開出；第108000137期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000137期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、07、08、10、13、19、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共269注中獎，每注可得500元；肆獎共3022注中獎，每注可得100元。

第108000137期今彩539中獎號碼為「01、06、13、18、22」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共289注中獎，每注可得2萬元；參獎共8004注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2881注中獎，每注可得50元。

第108000137期39樂合彩中獎號碼為「01、06、13、18、22」，四合5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共439注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬352注中獎，每注可得1125元。

第108000137期3星彩中獎號碼為「198」，正彩共44注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000137期4星彩中獎號碼為「8398」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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