中國貨船擦撞澎湖漁船肇逃 海巡警艇百里緝凶

2019-06-08 18:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖籍「順滿利2號」漁船今天上午在小門西北方33浬處海域，遭中國籍「潤航568」號貨船擦撞船艏，中國籍貨船卻置之不理，加速向北航行逃逸。澎湖海巡隊接獲台中漁業電台通報後，派出警艇攔截協調雙方完成和解。

第八（澎湖）海巡隊說，今天上午6點48分，「順」船在小門西北方33浬處遭「潤」船擦撞，即刻調派線上PP-3539艇馳援，並增派PP-5053艇緊急出勤，金馬澎分署也緊急增派金門海巡隊PP-10039艇攔處。但肇事中國貨船持續往北航行，「順」船及友船「舡豪1號」則緊追在後。

順滿利2號漁船持續提供中國潤航568」號貨船最新船位，上午10點10分PP-3539艇在目斗嶼西北39浬，成功攔截肇事中國貨船，登檢、蒐證，協調雙方至艇上和解事宜，原本順號漁船開價6萬元人民幣賠償，但「潤」船船長僅願意賠償人民幣3萬元，最後雙方同意以3萬元人民幣和解，簽署海事糾紛和解書完成和解。

澎湖海巡隊呼籲，船隻在海上作業時應注意安全，若有發生緊急事故，請立即利用海巡服務電話「118」，或透過台灣各區漁業通訊電台通報，海巡署必定於第一時間派遣艦艇趕赴現場，全力救援，保衛漁民財產安全也是海巡隊重要工作職責。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法