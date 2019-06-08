P圖太發達？ 妻拍下老公召妓對話 仍休不了夫

2019-06-08 22:47

〔記者吳政峰／台北報導〕劉女前年發現老公手機內不但有召妓訊息，還有跟其他女子的曖昧對話，氣得拍下來提告休夫，但劉夫始終否認照片為真，並強調希望家庭圓滿，拒絕離婚；高院審理後認為，現今照片合成技術發達，劉女難以證明照片真實性，判兩人不准離。

劉女指出，2009年和老公結婚，育有一子，沒想到結婚後老公經常買醉夜歸甚至不歸，屢屢脫序，發生打壞牆面或席地而睡等行為，甚至和其他女子發生不當關係，無心經營這段婚姻，致兩人感情淡漠，無法共同生活，希望法官判離，並把兒子的扶養權判給她。

劉女翻拍照老公手機，證明他確有召妓及跟其他女生不當對話等訊息；另外，她也拿出老公酒後毀損牆面及隨地躺臥的照片，強調他經常性酒醉與行為失序。

不過高院認為，劉女雖然提出翻拍照，但劉夫始終否認照片的真實性，考量現今照片合成及檔案製作技術精進，劉女又無法提出其他證據「舉實其說」，因此無法把照片認定為證據；且翻拍照僅顯示部分訊息，沒有前後文對照，難以確認有無召妓或不當交往行為。

高院指出，劉女指老公酒後行為不檢，但照片只能證明2015年的破壞牆面跟2016年的隨地躺臥兩次行為，考量兩人婚姻至今，劉夫只脫序兩次，難認「經常酒醉、夜歸、行為失序」，因而撤銷一審的離婚判決，駁回劉女的休夫之訴。

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