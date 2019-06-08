女毒蟲違停被「抓包」 崩潰求饒碰壁

2019-06-08 21:20

〔記者陳賢義／台東報導〕有毒品前科的謝姓女子開車上路違停，遇警盤查勸離，面露心虛雙手抖顫，警方目視發現車內副駕有一只黑色錢包，追問內容物，謝女支吾當場崩潰，錢包內被搜出海洛英和安非他命，她辯稱車子是向友人借用，又無法自圓其說，哀求放過一馬碰壁，最後只好俯首認罪，訊後，被依違反毒品危害防制條例罪移送台東地方檢署偵辦。

台東警分局中所警執行巡邏勤務，行經台東市區正氣北路超商前，見一部自小客車違規停車，上前盤查勸離，發覺駕駛人神色慌張、雙手不斷顫抖，直覺有異，經m-police查詢發現，謝姓女駕駛為列管毒品人口，目視觀察發現車內副駕駛座上有個黑色錢包，追問錢包內裝有何物，謝女當場情緒崩潰，一臉懊惱哀求通融，原來錢包內裝有5包海洛因及4包安非他命。

警方調查，41歲的謝女有毒品前科，曾因吸食毒品進出勒戒所及監獄多次，數月前假釋仍不知悔改，清晨到超商購物，將車子違停路口，員警盤查時發現異狀，謝女當場否認錢包為其所有，還辯稱車子是借來的，遲遲不敢打開錢包，最後她主動交付錢包，打開後果然發現藏有海洛因及安非他命。

毒品難遁，謝女頓時情緒崩潰，央求警方放過她，哀呼先前因毒品案入監7年半，目前仍在假釋中，還剩2年半的刑期，且一再辯稱車子是向朋友借得，不知道錢包內有毒品，但又無法自圓其說，經曉以大義才坦承犯行。再遭查獲持有毒品假釋將遭銷，必須重回監獄吃牢飯，謝女懊悔也來不及。

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