6旬婦網戀土耳其軍醫 警戳破國際詐騙

2019-06-08 14:43

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣一名60多歲的婦人因不滿丈夫外遇，在網路交友平台結識自稱「土耳其軍醫」的外籍男子，當她要匯1000元美金給對方買機票來台相會時，接獲通報的警方到場勸阻並向她解釋這是國際詐騙，她才驚覺差點上當。

新竹縣竹北警分局六家派出所5日上午接獲華南銀行六家分行通報，有名婦人要匯1000元美金到國外，但卻無法解釋匯款理由，行員懷疑她遭到詐騙。

六家派出所副所長蔡定紘到場後，這名婦人解釋自己是要匯款給人在土耳其當軍醫的「未婚夫」，讓他買機票來台跟她相會，她還強調是因為自己丈夫外遇，她才在網路交友平臺認識這名外籍男子，雙方網戀後墜入愛河，感情已經好到互以「未婚妻」、「未婚妻」相稱。

「假如對方誠心誠意要跟你交往，早就自己買機票過來了，還要你匯錢給他買機票？這種人值得交往嗎？」「他說自己是土耳其軍醫你就相信了？還有的自稱是波斯灣美軍指揮官呢！」蔡定紘不斷用過往案例向婦人說明，這名婦人最後驚覺這些詐騙手法都如出一轍，慶幸還沒有匯款，否則就真的被騙了。

竹北警分局表示，這是常見的「假交友、真詐騙」的國際詐騙手法，呼籲民眾遇到疑似詐騙案件，請撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證，或是上警政署165全民防騙網（https://www.165.gov.tw/），查詢是否有類似手法，以免上當受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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